حدث ليلاً| مصرع 6 أطفال بحريق المؤسسة العقابية بالمرج.. موسكو تحذر من نشوب حرب باردة جديدة

شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

الانخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 194291 حتى اليوم.

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فرنسا تعلق مؤقتا العمليات العسكرية المشتركة مع مالي

قالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الخميس إن البلاد تعتزم تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع مالي مؤقتا في اعقاب الانقلاب الذي وقع مؤخرا في الدولة الواقعة في غرب افريقيا.

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العبادي يدعو الحكومة والقوى السياسية لمناقشة ملف الحشد الشعبي العراقي

دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي مساء اليوم الخميس الحكومة العراقية والقوى السياسية لطاولة حوار للاتفاق على قواعد التعامل مع ملف الحشد الشعبي والحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح الشعب.

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هونج كونج تحظر إقامة وقفة ليلية لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين

حظرت سلطات هونج كونج تنظيم وقفة احتجاجية على ضوء الشموع لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989، المرة الثانية خلال 32 عاما.

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موسكو تحذر من نشوب حرب باردة جديدة

حذر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين من إمكانية نشوب حرب باردة جديدة، مشيرا إلى أن العالم يشهد الآن تحديات جديدة وخطيرة تهدد الأمن الجماعي.

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تفاصيل حريق المؤسسة العقابية بالمرج: "مصرع 6 أطفال وإنقاذ 19 آخرين"

تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد العنابر بالمؤسسة الإصلاحية بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإطفائه قبل امتداده إلى العنابر الأخرى بالمؤسسة.

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بعد مصرع 6 أطفال.. التحفظ على عدد من العاملين بالمؤسسة العقابية بالمرج

أفاد مصدر أمني مطلع، أنه تم التحفظ على عدد من العاملين والموظفين بالمؤسسة العقابية بالمرج، تمهيدًا للتحقيق معهم في واقعة الحريق الذي أسفر عن مصرع 6 أطفال من النزلاء داخل المؤسسة.

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بايدن يعتزم مطالبة بوتين بالتصدي لقراصنة البرمجيات الخبيثة في روسيا

قالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس إن الرئيس جو بايدن سيضغط على الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماعهما هذا الشهر للتصدي للقراصنة المجرمين الذين يستخدمون برمجيات الفدية الخبيثة(رانسوم وير) ويقيمون في روسيا.

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الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد يطلب أداء اليمين أمام البرلمان يوم الاثنين

قدم الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل طلبا لاستبدال رئيس الكنيست، ويسعى لأداء اليمين أمام الكنيست الاثنين القادم، حسبما أفاد متحدث باسم الائتلاف.

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بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بصفتها.

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الصحة: عدوى الفطر الأسود شرطية لا تصيب إلا حاملها

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الفطر الأسود عبارة عن عدوى فطريات متواجد منذ عام 1876م، وليست مرتبطة بمرضى كورونا فقط.

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الثانوية العامة.. أولياء الأمور: قرارات التعليم تزيد حيرة الطلاب "مازلنا ننتظر الرد والتوضيح"



عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات، اليوم الخميس، كان لأولياء الأمور العديد من التساؤلات بشأن شكل امتحانات الثانوية العامة.

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