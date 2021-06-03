موسكو تحذر من نشوب حرب باردة جديدة

موسكو - (أ ش أ):

حذر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين من إمكانية نشوب حرب باردة جديدة، مشيرا إلى أن العالم يشهد الآن تحديات جديدة وخطيرة تهدد الأمن الجماعي.

وقال فومين في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس "هناك تقسيم جديد للدول إلى أصدقاء وغرباء، حيث يتم تصنيف هؤلاء الغرباء في الوثائق العقائدية كأعداء".

وأشار إلى أنه يجري - أيضا - تدمير ممنهج لنظام العلاقات الدولية والهيكل الأمني، ويتم تقليص دور المنظمات الدولية كوسيلة لاتخاذ القرارات في مجال الأمن.

وأضاف أنه ستظهر أنواع جديدة من الأسلحة بشكل أساسي؛ مما يؤدي إلى تغيير جذري في ميزان القوى في العالم الحديث، وتتغلغل المواجهة المسلحة في مناطق جديدة في الفضاء والفضاء الإلكتروني، ونتيجة لذلك ، هناك تغيير في مبادئ وأساليب الحرب".

وأكد أن هذه المواضيع ستتم مناقشتها في مؤتمر التاسع للأمن الدولي في موسكو، المزمع يومي 22 و24 يونيو الجاري.

وأوضح أن المؤتمر أرسل دعوات إلى وزراء الدفاع في 119 دولة، شملت دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية.

ولفت إلى أنه بسبب جائحة كورونا، سيطلب من جميع المشاركين في المنتدى الأجانب الذين يصلون إلى روسيا إبراز شهادة معترف بها دوليا تؤكد نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية.