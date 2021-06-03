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بايدن يعتزم مطالبة بوتين بالتصدي لقراصنة البرمجيات الخبيثة في روسيا

10:48 م الخميس 03 يونيو 2021
بايدن يعتزم مطالبة بوتين بالتصدي لقراصنة البرمجيات الخبيثة في روسيا

بوتين وبايدن

واشنطن - (د ب ا):

قالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس إن الرئيس جو بايدن سيضغط على الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماعهما هذا الشهر للتصدي للقراصنة المجرمين الذين يستخدمون برمجيات الفدية الخبيثة(رانسوم وير) ويقيمون في روسيا.

وقالت ساكي " رسالة الرئيس الأمريكي في اجتماعهما الذي يقتصر عليهما في جنيف في 16 يونيو هي أن الدول المسؤولة لا تأوي مجرمي برامج الفدية ، ويجب على الدول المسؤولة اتخاذإجراء حاسم ضد شبكات برامج الفدية هذه".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ،عطل قراصنة الخدمات الأمريكية الهامة في سلسلة من الهجمات ، مطالبين الشركات بدفع فدية لإلغاء تجميد البيانات وأجهزة الكمبيوتر.

كان من بين الضحايا شركة كولونيال بايبلاين وشركة" جي بي إس إس إيه "، أكبر شركة لمعالجة اللحوم في العالم.

وحدد المسؤولون الأمريكيون أن مجموعات القرصنة الإجرامية التي تقف وراء الهجمات ربما تعمل من روسيا.

من جانبها ،نفت الحكومة الروسية علمها بمثل هذه الأنشطة أو التورط فيها.

جو بايدن بوتين قراصنة البرمجيات الخبيثة روسيا

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