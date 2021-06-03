تحديث البيانات.. تنبيه من مدارس النيل للمتقدمين للحصول على وظائف

كتب- أسامة علي:

وجهت وحدة مدارس النيل المصرية، تنبيها هاما للمتقدمين للعمل بمدارس النيل المصرية.

وقالت مدارس النيل، إنه تم إجراء تحديثات على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم للعمل بمدارس النيل المصرية، مطالبة بتحديث البيانات الخاصة (الرقم القومي والوظيفة والفرع المتقدم له) عن طريق الرابط التالي:اضغط هنا

وأشارت مدارس النيل إلى أنه في حال الرغبة للتقدم بالعمل لأول مرة يرجى زيارة الرابط التالي:اضغط هنا

وشددت على أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات أخرى فور توفرها.

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