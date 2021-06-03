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الأسبوع القادم.. سياحة النواب تناقش الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية

02:03 م الخميس 03 يونيو 2021
الأسبوع القادم.. سياحة النواب تناقش الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مدار 6 اجتماعات الأسبوع القادم برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة، الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعية تحافظ على سمعة مصر سياحيا.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة ضحى مصطفى بشأن ارتفاع تسعيرة فحص كورونا للسائحين وأسرهم مما يؤثر على عوامل الجذب السياحي إلى مصر، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ بشأن مناقشة تطوير واستثمار مدينة دسوق سياحيا.​

مجلس النواب أسعار الخدمات الفندقية لجنة السياحة والطيران طلب إحاطة

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