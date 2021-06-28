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"الوفد": عودة المفصولين من الحزب مرهون بحكم قضائي نهائي

05:51 م الإثنين 28 يونيو 2021
"الوفد": عودة المفصولين من الحزب مرهون بحكم قضائي نهائي

فؤاد بدراوي

(مصراوي):

علق فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، على ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصول عضوين سابقين في الوفد، سبق فصلهما بتاريخ 9 فبراير 2021 على حكم بعودتهما إلى عضوية الحكم.

وأوضح بدراوي أنه لما كان هذا الحكم ابتدائيًا وسيتم الاستئناف عليه، وأنه من المسلمات القانونية أن الأحكام واجبة النفاذ هي النهائية، ولما كان الحكم المشار إليه ابتدائيًا فإنه لا صحة لما يردده البعض من قابليته للتنفيذ، موضحًا أن عودة المفصولين قبل صدور حكم نهائي.

فؤاد بدراوي مواقع التواصل الاجتماعي حزب الوفد المفصولين من حزب الوفد

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