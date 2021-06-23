حلم استطاعت الدولة تحقيقه.. محافظ القاهرة: انتهاء إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بنسبة 100% - صور

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أنهت إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة 100%.

وأكد المحافظ، أن أعمال الإزالة تمت؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تمت إزالة ٨١١ عقارًا عشوائيًا بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة، تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف المحافظ، أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلمًا استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة غيرت حياة ما يقارب ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل، إلى جانب المساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل؛ وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي نقل إليها المواطنون بالأسمرات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة؛لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس).