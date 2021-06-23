Masrawy logo white

لأول مرة.. طرح "رمديسيفير" لعلاج كورونا بالصيدليات

01:58 م الأربعاء 23 يونيو 2021
لأول مرة.. طرح "رمديسيفير" لعلاج كورونا بالصيدليات

عقار ريمدسيفير

كتب - أحمد جمعة:

طُرح في الصيدليات المصرية، لأول مرة، صباح اليوم، الدواء الأمريكي المُضاد للفيروسات «رمديسيفير إيفا فارما»، بعد اقتصار تداوله في الفترة الماضية على المستشفيات المُرخص لها بالعزل الصحي للمصابين بكورونا.

يأتي ذلك بعدما وافقت السلطات المعنية على طرح "رمديسيفير" في الصيدليات، وهو العلاج الذي يعتبر أكثر الأدوية فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصاً لدى استخدامه في الأيام الأولى للإصابة بالفيروس، بحسب بيان للشركة المنتجة للعقار.

وأثبت العلاج الذي يأتي على شكل حقن تعطى كمحلول وريدي، نتائج جيدة لدى استخدامه في مستشفيات العزل في مصر وحول العالم، بحسب الأطباء، وتم تصدير كميات كبيرة من هذا الدواء لدول في مختلف قارات العالم، وأثبت نتائج شديدة الإيجابية.

ويعتبر دواء «رمديسيفير» أول عقار أجازت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية «FDA» استخدامه في علاج مرضى كورونا، ويستخدم في مستشفيات ما يزيد على 50 دولة في علاج مرضى كورونا، منها أمريكا، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان.

رمديسيفير إيفا فارما علاج كورونا الصيدليات فيروس كورونا

الخبر التالى:

الهجرة تعلن انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ يوليو المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا