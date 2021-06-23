لأول مرة.. طرح "رمديسيفير" لعلاج كورونا بالصيدليات

كتب - أحمد جمعة:

طُرح في الصيدليات المصرية، لأول مرة، صباح اليوم، الدواء الأمريكي المُضاد للفيروسات «رمديسيفير إيفا فارما»، بعد اقتصار تداوله في الفترة الماضية على المستشفيات المُرخص لها بالعزل الصحي للمصابين بكورونا.

يأتي ذلك بعدما وافقت السلطات المعنية على طرح "رمديسيفير" في الصيدليات، وهو العلاج الذي يعتبر أكثر الأدوية فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصاً لدى استخدامه في الأيام الأولى للإصابة بالفيروس، بحسب بيان للشركة المنتجة للعقار.

وأثبت العلاج الذي يأتي على شكل حقن تعطى كمحلول وريدي، نتائج جيدة لدى استخدامه في مستشفيات العزل في مصر وحول العالم، بحسب الأطباء، وتم تصدير كميات كبيرة من هذا الدواء لدول في مختلف قارات العالم، وأثبت نتائج شديدة الإيجابية.

ويعتبر دواء «رمديسيفير» أول عقار أجازت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية «FDA» استخدامه في علاج مرضى كورونا، ويستخدم في مستشفيات ما يزيد على 50 دولة في علاج مرضى كورونا، منها أمريكا، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان.