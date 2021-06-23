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رئيس "المحطات النووية": نأمل الحصول على إذن الإنشاء خلال النصف الثاني من 2022.. ووضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر

01:59 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
رئيس "المحطات النووية": نأمل الحصول على إذن الإنشاء خلال النصف الثاني من 2022.. ووضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر

الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه يأمل الحصول على إذن الإنشاء الخاص بمشروع مفاعل الضبعة النووي خلال النصف الثاني من 2022، مشيرًا إلى أنه من المرتقب وضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر عام 2022.

وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم التعاقد مؤخرًا مع إحدى الشركات المتخصصة في الحراسة والتأمين لتوفير الأمن داخل المدينة السكنية بالضبعة، وكذلك أيضًا توفير أعمال الصيانة بالمدينة، قائلاً: "نسعى لتقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على إذن الإنشاء قبيل 30 يونيو من العام الجاري".

وكشف أنه سيتم الإحتفال بالحصول على اذن الإنشاء الخاص بمفاعل الضبعة من خلال تواجد 100 شخص مصريين وروسيين داخل متحف الحضارات الجديد، وذلك تعبيرًا عن الاعتزاز بالحضارة المصرية وتخليدًا لها.​

هيئة المحطات النووية مشروع مفاعل الضبعة أمجد الوكيل

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