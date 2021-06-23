معرض الكتاب 2021.. كل ما تريد معرفته عن الدورة الجديد وحجز التذاكر

أعلنت وزارة الثقافة، التفاصيل الكاملة للنسخة ال"52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انعقادها في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وفيما يلي نستعرض التفاصيل الكاملة للمعرض..

يعد المعرض أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

سيتم افتتاح المعرض رسميا في 30 يونيو الجاري والأول من يوليو للجمهور على ان تبدأ مواعيد الدخول يوميا من 10 صباحا وحتى ١٠ مساءً عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة في الواحدة ظهرا وتنتهي في العاشرة مساءً وبطاقة استيعابية ١٠٠ ألف زائر يوميا .



تبلغ إجمالي مساحة المعرض هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة ( 4 ) قاعات العرض 40 ألف متر مربع، و المساحة المستغلة ( 18591 متر مربع )، عدد الأجنحة فى المعرض 756 جناح، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين ( نشر عام ) 344 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( كتاب أجنبي ) 40 ناشرا، عدد الناشرين المصريين ( كتاب الأطفال ) 47 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( وسائل تعليمية ) 27 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( كتاب اسلامي وتراث ) 98 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، عدد الناشرين ( كتاب صوتي ) 1، عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5، عدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية " ثقافتك كتابك " 11 ناشر، عدد المؤسسات الصحفية 7، عدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات والمؤسسات الدولة المصرية 54.

كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة الى امريكا .

وبناء على توجيهات وزيرة الثقافة بإقرار عدة ترتيبات وإجراءات منها العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة فقد تم تسكين عدد 41 دار نشر جديدة طبقاً للقاعدة العامة وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 50 عنوان فأكثر، وبعد ذلك تسكين كل 2 دار نشر فى جناح مجمع، و تم تسكين عدد 3 دور نشر فى الكتاب الأجنبي، و تم زيادة مساحة أجنحة عدد 18 دار نشر من مساحة 9م إلى 18م طبقاً لنفس القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومن قدم قائمة كتبه عند تقديم أوراق الاشتراك وبعد مراجعة أرقام الإيداع.

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المنصة..

وقد تم تدشين المنصة الرقمية الخاصة التي تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

كما تضم المنصة المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك".

ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع".

وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ سيتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

كما سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة.

كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

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وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح الدورة المقبلة من المعرض من خلال أبرز الأرقام الرسمية حول المعرض الذي يعتبر الأضخم في العالم هذه الدورة..

- يبلغ إجمالى مساحة المعرض 80 ألف متر مربع.

- إجمالى مساحة (4) قاعات العرض 40 ألف متر مربع.

- المساحة المستغلة (18591 متر مربع).

- عدد الأجنحة فى المعرض 756 جناح.

- عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين ( كتاب أجنبي ) 40 ناشر.

- عدد الناشرين المصريين ( كتاب الأطفال ) 47 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين ( وسائل تعليمية ) 27 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين ( كتاب اسلامي وتراث ) 98 دار نشر.

- عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة.

- عدد الناشرين ( كتاب صوتي ) 1.

- عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5.

- عدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية "ثقافتك كتابك" 11 ناشر.

- عدد المؤسسات الصحفية 7.

- عدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات والمؤسسات الدولة المصرية 54.

- يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا .

- تم تسكين 41 دار نشر جديدة، وفقاً لتعليمات الوزيرة، وطبقاً للقاعدة العامة وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 50 عنوان فأكثر.

ثم تم تسكين كل 2 دار نشر فى جناح مجمع، وتم تسكين عدد 3 دور نشر فى الكتاب الأجنبي، وتم زيادة مساحة أجنحة عدد 18 دار نشر من مساحة 9م إلى 18م طبقاً لنفس القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومن قدم قائمة كتبه عند تقديم أوراق الاشتراك وبعد مراجعة أرقام الإيداع.

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المواصلات..

كما تم توفير خطوط أوتوبيسات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في ما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات؛ حيث تقوم هيئة النقل العام على خدمة المعرض بتوفير (58 سيارة) من خلال الخطوط الآتية:الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سياراتعبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سياراتدوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سياراتالنزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.الخط رقم (4) الأميرية (7) سياراتالأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان رابعة- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سياراتميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب.الخط رقم (6) صقر قريش (5) سياراتصقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.الخط رقم (7) المظلات (8) سياراتالمظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.يُذكر أنه لمزيد من التسهيل على خدمة التنقل للجمهور، فقد تقرر مد مسار خط " العباسية- معرض الكتاب" ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلًا من العباسية.وبالإضافة إلى الخطوط السابقة، فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب؛ وهي: أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث، عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية، شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب– التجمع الثالث- بولاق الدكرور– معرض الكتاب- التجمع الثالث.

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