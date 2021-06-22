بالفيديو.. كيف تحجز تذكرة دخول معرض الكتاب من المنصة الإلكترونية؟

كتب- مصراوي:

أقيم اليوم، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل النسخة "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرةالثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الوزارة والناشرين.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن تدشين المنصة الرقمية الخاصة التي تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

كما تضم المنصة المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك".

ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع".

وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ سيتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

كما سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم و مسافات التباعد الآمنة.

كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.