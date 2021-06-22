58 سيارة.. "النقل العام" توفر خطوط أوتوبيسات لخدمة جمهور معرض الكتاب

كتب- مصراوي:

أقيم مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النسخة "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، المقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الوزارة والناشرين.

وتقرر توفير خطوط أوتوبيسات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في ما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات؛ حيث تقوم هيئة النقل العام على خدمة المعرض بتوفير (58 سيارة) من خلال الخطوط الآتية:

الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات

النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب.

الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان رابعة- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب.

الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب.

الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب.

الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات

المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.

يُذكر أنه لمزيد من التسهيل على خدمة التنقل للجمهور، فقد تقرر مد مسار خط " العباسية- معرض الكتاب" ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلًا من العباسية.

وبالإضافة إلى الخطوط السابقة، فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب؛ وهي: أحمد حلمي- معرض الكتاب- التجمع الثالث، عبد المنعم رياض- معرض الكتاب- الجامعة الأمريكية، شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب– التجمع الثالث- بولاق الدكرور– معرض الكتاب- التجمع الثالث.