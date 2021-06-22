الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل تقسيم قطعة أرض بالساحل

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رقم 2713 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى: الموافقة على مشروع تعديل تقسيم أرض حوض حليم باشا رقم 3 قطعة (40 ـ 24 كدستر) ناحية منية السيرج ـ قسم الساحل ـ السابق اعتماده بالقرار رقم 208 لسنة 1967 بضم القطاع أرقام (15 و 16) لتصبح قطعة واحدة برقم (15أ) ملك/ ربيع سعد معوض وعلي عباس إبراهيم أبوالدهب بموجب العقد المشهر رقم 1463 بتاريخ 7/3/2010.