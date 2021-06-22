الرطوبة تصل لـ85%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء 23 يونيو

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء وفقا للموقع الرسمي للهيئة، إن الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الطقس، أن البلاد تشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، موضحين أن الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، وتبلغ على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء 85%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 22 ـ 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 ـ 35، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 ـ 29، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 ـ 37، وشمال الصعيد بين 22 ـ 37، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 42 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا خلال الأيام القادمة، وتقدم منخفض الهند الموسمي، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء مما تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.​