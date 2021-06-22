Masrawy logo white

الرطوبة تصل لـ85%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء 23 يونيو

11:19 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
الرطوبة تصل لـ85%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء 23 يونيو

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء وفقا للموقع الرسمي للهيئة، إن الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الطقس، أن البلاد تشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، موضحين أن الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، وتبلغ على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء 85%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 22 ـ 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 ـ 35، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 ـ 29، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 ـ 37، وشمال الصعيد بين 22 ـ 37، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 42 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا خلال الأيام القادمة، وتقدم منخفض الهند الموسمي، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء مما تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة طقس حار الرياح

الخبر التالى:

8 إصابات.. السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار الإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:8 إصابات.. السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار الإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا