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8 إصابات.. السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار الإسكندرية

11:53 ص الثلاثاء 22 يونيو 2021
8 إصابات.. السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار الإسكندرية

تحطم عربتي قطار بمحطة مصر في الإسكندرية

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 صباحا، وحال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116.

وأضاف البيان: قام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات

ونتج عن ذلك إصابة عدد 8 أشخاص إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.​

شاهد أول فيديو للحادث:

السكك الحديدية حادث قطار الإسكندرية محطة الإسكندرية مستشفيات الإسكندرية

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