الصحة: مصنع فاكسيرا للقاحات بـ 6 أكتوبر سيبدأ الإنتاج بعد أسبوعين

كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصنع لقاحات كورونا التابع لشركة فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ في الإنتاج خلال أسبوعين من اليوم.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» على قناة «CBC» مساء اليوم الأحد، أن المصنع سيعمل بقدرة إنتاجية تصل ل3 ملايين جرعة في البوم، موضحا أن مجمع المصانع سينتج أنواع أخرى من اللقاحات ومنها جميع الأمصال المضادة لفيروس شلل الأطفال.

وتابع «مجاهد» أن مصنع إنتاج لقاحات كوفيد التابع ل«فاكسيرا» في 6 أكتوبر مزود ب8 معامل مركزية، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفة في الضغط ودرجة الحرارة، إلى جانب اختبارات «العقامة» ومأمونية المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات جودة المياه المستخدمة في التصنيع وجودة الهواء.

وقال إن مصر ستستقبل خلال أيام 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازنيكا، مضيفا أن مصنع فاكسيرا استقبل مواد خام تكفي لتصنيع نحو 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا.