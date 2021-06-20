طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في ثاني أيام الدور الأول -صور

كتب- مصراوي:

أدى 748 ألفًا و538 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام السنوات الخمس والسنوات الثلاث)، اليوم الأحد، الامتحان في 87 مادة (83 مادة فترة أولى و4 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة، في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقد عدد من اللجان وهي (مدرسة 6 أكتوبر الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة الحي الحادي عشر بالسادس من أكتوبر- تعليم مزدوج).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، ومحاولة التعدي على الملاحظين، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.