رئيس الوزراء يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها بالدقهلية.. ويكلف بسرعة توفير الخدمات

كتب- محمد غايات:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية؛ لمتابعة عدد من مشروعات المحافظة.

واستعرض محافظ الدقهلية خلال الاجتماع المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، والتي تضمنت مصنع تدوير المخلفات "سندوب- المنصورة" على مساحة 18 فداناً وبتكلفة إجمالية قدرها 233 مليون جنيه، مستعرضاً في هذا الصدد صوراً توضيحية للوضع الحالي للمصنع، وخطوط الفرز التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1200 طن/ يوم، منوهاً بأن مصنع تدوير المخلفات جاهز للافتتاح، حيث وجه رئيس الوزراء بالتشغيل الفوري للمصنع لسرعة استفادة المحافظة بخدماته.

وأشار مختار إلى أربعة مصانع أخرى جار تنفيذها لتدوير المخلفات البلدية بنطاق المحافظة في كل من المنزلة، بطاقة استيعابية قدرها 640 طنًا/ يوم، وميت غمر بطاقة استيعابية قدرها 450 طنًا/ يوم، ودكرنس بطاقة استيعابية قدرها 640 طنًا/ يوم، والسنبلاوين بطاقة استيعابية قدرها 640 طنًا/ يوم.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لمصانع تدوير القمامة الخمسة نحو 3570 طنًا/ يوم، بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه.

واستعرض محافظ الدقهلية مراحل نقل مقلب سندوب التاريخي بمدينة المنصورة إلى المدفن الصحي بقلابشو، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من نقل نحو مليون طن من المخلفات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتكلفة قدرها 105 ملايين جنيه، منوهًا بجاهزية المدفن الصحي الجديد للافتتاح، كما تناول أيضًا أعمال نقل المخلفات بمقلب تمي الأمديد بإجمالي 35 ألف طن، ومقلب الجمالية 60 ألف طن.

وأشار مختار إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها تضمنت أيضاً إنشاء مبنى القيادة والتحكم لتأمين مدينة المنصورة، حيث تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة لتغطية الشوارع الرئيسية والمهمة، وعدد من كاميرات رصد المخالفات المرورية.. وغيرها من التجهيزات.

واستعرض المحافظ أعمال التنفيذ للمشروعات التي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ، والتي تضمنت مشروع تحويل مبنى الحزب الوطني إلى موتيل، الذي وصلت نسب التنفيذ فيه إلى 96%، ومساكن سندوب التي يتم تنفيذها على مساحة 15 فدانًا بتكلفة 2.1 مليار جنيه، بعدد 35 عمارة بإجمالي 1608 وحدات، و5 عمارات إسكان اجتماعي بإجمالي 360 وحدة بنسبة تنفيذ 100%، و30 عمارة إسكان استثماري بإجمالي 1248 وحدة بنسبة تنفيذ 80%.

واستعرض مختار مشروع تطوير منطقة حي شرق بالمنصورة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أن المشروع يقع على مساحة 6 أفدنة وبتكلفة مليار جنيه، يقوم بتمويلها صندوق تطوير المناطق العشوائية، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتضمن إنشاء 956 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والخدمات وغيرها من المشروعات.

واستعرض محافظ الدقهلية ملامح مقترح تطوير المنطقة الساحلية بالشيخ زايد بجمصة، وتناول بالشرح المخطط العام، مشيرًا إلى أنه يتضمن تنفيذ وحدات سكنية وتجارية، وتوفير مساحات خدمية وطرق.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير الخدمات المختلفة لسكان منطقة الشيخ زايد بجمصة، خصوصًا الخدمات التعليمية والصحية، وخدمات النقل.