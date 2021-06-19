​"بعد تكرار الشكاوى".. القاهرة: إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين (صور) ​

وفد من "محلية النواب" تتفقد قرية الصيادين بدمياط بعد تطويرها

كتب- محمد نصار:

وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أجهزة المنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب بشن حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين، بشارع سعد زغلول بحى السيدة زينب بجوار محطة مترو سعد زغلول.

وتلقت المحافظة عدة شكاوى من قاطني الحي بشأن تحول الشارع إلى سوق عشوائي أدى إلى غلق محطة المترو والتسبب في أزمة مرور بالمنطقة كذلك إزعاج السكان.

ورفعت أجهزة حي السيدة زينب كافة الإشغالات والمخلفات والقمامة بمدخل المترو بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النظافة.

كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.