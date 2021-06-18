مطار القاهرة يستقبل اولي رحلات "إير كندا" من مونتريال

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، أولى رحلات الطيران والخاصة بشركة "إير كندا"، والتي تبدأ تشغيل رحلات مباشرة من مونتريال إلى القاهرة، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، يتم استقبالها بمبني الركاب رقم 3، والخاصة برحلات مصر للطيران وتحالف ستار العالمي .

ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوي احتفالا، وذلك بمبني الركاب رقم 3 فور وصول الطائرة، حضره المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة الميناء، واللواء محمد كامل رئيس الشركة المصرية للخدمات الأرضية، ونسرين عثمانلي مديرة مكتب تنشيط السياحة وقيادات المطار، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، الذى يعد تقليداً دولياً، وذلك للترحيب بقدوم أول رحلة.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير علم باستقبال الركاب بالورود، والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الركاب,

ووصلت الرحلة إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مدينة مونتريال، وعلى متنها نحو 80 راكباً، ومن المقرر أن تسير شركة "إير كندا" 3 رحلات أسبوعيا بشكل منتظم، بين مدينة مونتريال الكندية ومطار القاهرة الدولي بشكل مبدئي، على أن تزيد الرحلات وفقا لمعدلات التشغيل والطلب.