نمتلك استراتيجية واضحة.. وزير البترول لـ"النواب": ما تحقق في قطاع الغاز لم يأتِ بالصدفة

مصراوي

قال طارق الملا، وزير البترول: إننا كنا نستورد الغاز الطبيعي في الفترة من عام 2014 حتى 2016، بقيمة 2.5 مليار دولار، والآن أصبحنا نصدر الغاز الطبيعي.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ للرد على طلبات الإحاطة التي ناقشها النواب اليوم.



وأضاف وزير البترول: أيضًا الميزان التجاري في قطاع البترول أصبح إيجابيًّا، حيث حققنا في عام 2020/2021 نحو 615 مليون دولار؛ وهو أمر إيجابي للغاية، لا سيما أن أزمة كورونا ما زالت مؤثرة.



وتابع الملا: ما تحقق في قطاع الغاز الطبيعي لم يأتِ بالصدفة، وإنما هناك استراتيجية وخطة يتم تنفيذها بعناية ومتابعتها سنويًّا، مشيرًا إلى أنه من أبرز النتائج في ذلك الشأن هو تأسيس منتدى غاز المتوسط، والذي يضم دول الجوار، وانضم إليه عدد من الدول الأجنبية والأوروبية؛ ما يدل على نظرة التقدير والاحترام من تلك الدول تجاه مصر.



وأضاف وزير البترول: أيضًا ما تم من مد خدمة الغاز للمواطنين والمصانع والمخابز وتموين السيارات يؤكد وجود استراتيجية وخطة واضحة.