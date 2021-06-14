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اليوم.. مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

12:08 م الإثنين 14 يونيو 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 59 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم ، بمعدل ٣٧ رحلة دولية الي كل من (تورنتو، بيروت، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل)، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مصر للطيران رحلات جوية رحلات دولية

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