بعد إلغاء الميكروباصات على الدائري.. ننشر صور ومواصفات النقل الجديد brt​

كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تخصيص مسارات لتسيير أتوبيسات النقل السريع "brt" على الطريق الدائري خلال الفترة القادمة.

ويعد هذا التشغيل أول تجربة لهذا النظام داخل مصر رغم استخدامه في الكثير من دول العالم.

ويستعرض مصراوي تفاصيل نظام النقل السريع وفقا لموقع شركة مرسيدس بنز العالمية على النحو التالي.

ما هو نظام النقل السريع؟

نظام النقل السريع يسمى Bus Rapid Transit (BRT)، وهو نظام يدعم مفهوم المرور المرن.

ما هي حافلات النقل السريع (BRT)؟

Bus Rapid Transit (BRT) هو نظام نقل عالي الجودة قائم على الحافلات يوفر خدمات تنقل سريعة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة.

ما هي أول دولة أدخلته؟

دخل النظام الأول الخدمة في مدينة كوريتيبا بالبرازيل في عام 1974، ومنذ ذلك الوقت تمتعت Bus Rapid Transit بنجاح متزايد في جميع أنحاء العالم بالنسبة إلى BRT.

أحد عوامل النجاح الأساسية للنظام هو قدرته على التكيف بمرونة مع الظروف المحددة لكل مدينة على حدة، ويتم تشغيل أنظمة النقل السريع بالحافلات في جميع القارات وفي أكثر المدن تنوعًا - من المدن الضخمة مثل إسطنبول وريو دي جانيرو ومكسيكو سيتي إلى المدن الأوروبية الأصغر مثل ستراسبورغ ونانت في فرنسا.

لماذا هو مسألة معقدة؟

يعد إدخال نظام النقل السريع بالحافلات مسألة معقدة حيث يعتمد تصميم النظام على احتياجات الركاب والمشغلين، وتشكل العوامل الخارجية مثل التشريعات المحلية والقواعد واللوائح البيئية والطاقة الإطار الذي يجب أن يعمل النظام من خلاله.

ما مزايا النظام؟

المزايا التي تقدمها BRT كنظام عبور جذاب وفعال من حيث التكلفة للمدن في جميع أنحاء العالم كما تعتبر وسيلة نقل فعالة اقتصاديًا بشكل خاص.

كما يوفر إمكانية التحرك بسرعة عبر المدينة حيث تكون له مسارات مخصصة ولا توجد بها عوائق كما أنه نظام نقل ذكي صديق للبيئة.

يوفر نظام النقل BRT مخرجاً من مأزق التكدس والزحام في الطرق والشوارع.

يتيح أوقات السفر القصيرة حيث إن ممرات الحافلات الحصرية (خطوط الحافلات) وحق الطريق عند التقاطعات وأوقات التواجد القصيرة في المحطات تجعل أوقات السفر جذابة.

ويتم تكييف الحافلات المستخدمة في أنظمة النقل السريع بالحافلات مع المتطلبات المحددة لكل نظام.

تتضمن هذه التعديلات تقنية نظام القيادة وحجم وارتفاع الأرضية للحافلة بالإضافة إلى تصميمها العام.

تستخدم معظم الأنظمة قيد التشغيل حول العالم حافلات تعمل بمحركات الديزل، ومع ذلك تسمح مرونة النظام باستخدام أكثر تقنيات أنظمة القيادة تنوعًا.

أثبتت الحافلات المفصلية في جميع أنحاء العالم أنها الخيار الأفضل لأنظمة النقل السريع بالحافلات (BRT).

يمكن للحافلات الطويلة جدًا أن توفر بالإضافة إلى ذلك قدرة تحمل متزايدة.

لماذا يتزايد الطلب عليه؟

منذ عام 2008 يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 70 بالمائة بحلول عام 2050 مع زيادة عدد سكان العالم تتزايد رغبة الناس في التنقل - حتى في المناطق الحضرية المزدهرة- لم يعد من الممكن حل هذا الوضع الصعب عن طريق النقل الخاص.

أين يسير؟

يسير نظام النقل الذكي في ممرات مخصصة حيث تعتبر ممرات الحافلات الحصرية العنصر الأكثر بروزًا في نظام النقل السريع بالحافلات (BRT)، ويتيح الاستقلال عن كل حركة المرور الأخرى حتى يوفر سرعات سفر عالية وموثوقية تشغيلية كبيرة.

ماذا عن الإشارات؟

يتيح نظام تبديل الأولوية الوصول إلى سرعة سفر عالية هو استخدام أحدث أنظمة النقل الذكية "ITS" (أنظمة النقل الذكية)، ويعطي هذا النظام الأولوية للحافلات عند إشارات المرور ، مما يسمح لها بعبور التقاطعات دون إضاعة الوقت.

وتوفر محطات النقل السريع بالحافلات (BRT) دخولاً غير متدرج إلى السيارة مما يتيح الصعود والخروج السريع بالإضافة إلى سهولة الوصول للركاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسمح أحجار الرصيف الخاصة لسائقي الحافلات بالرسو في نقاط محددة بدقة في المحطات، وتفضل معظم أنظمة النقل السريع بالحافلات في أمريكا اللاتينية المحطات ذات المنصات المرتفعة التي تسمح أيضًا بالوصول من نفس المستوى إلى حافلات الطابق العلوي التي تكون صديقة للصيانة وعالية السعة بشكل خاص.

كيفية حجز التذاكر؟

تُباع تذاكر أنظمة النقل السريع بالحافلات (BRT) خارج المقصورة بنظام الحجز المسبق في المحطات بدلاً من الحافلة وهذا يقلل من الوقت الذي تقضيه في المحطات وبالتالي يوفر أوقات سفر أكثر كفاءة.

وتتميز أنظمة BRT بالمرونة من حيث اختيار نظام التذاكر وأيضًا فيما يتعلق بفحص التذاكر، ويتيح ذلك تنفيذ أنظمة التذاكر المفتوحة والمغلقة.

ما طبيعة الاتصالات التي يوفرها نظام النقل السريع؟

يوفر هذا النظام اتصالات متعددة الوسائط، فخطوط النقل السريع بالحافلات هي جزء من شبكة النقل العام مع وسائط نقل مختلفة بشكل عام جيدة التنسيق مع بعضها البعض.

وغالبًا ما تتكون أنظمة BRT في أمريكا اللاتينية من خطوط رئيسية تعمل في جدول زمني كثيف مع حافلات مفصلية وخطوط تغذية تنقل الركاب من الضواحي لنقل المحطات.

وبصرف النظر عن الارتباط الأمثل بوسائط النقل العام الأخرى ، غالبًا ما تحتوي الأنظمة الأوروبية وأمريكا الشمالية على أماكن P + R (Park and Ride) أو B + R (Bike and Ride) وأنظمة تأجير الدراجات بالقرب من محطة الحافلات.