مدبولي يُكلف بإعداد عرض متكامل لمخططات تطوير وتكلفة تنفيذ طرق ومحاور غرب القاهرة

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد؛ لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان، ومسؤولي المكتب الاستشاري.

وأشار مدبولي إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بالاهتمام بتطوير المحاور المرورية بمناطق غرب القاهرة الكبرى؛ لتتكامل مع ما يحدث من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمحاور بمناطق شرق القاهرة الكبرى، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق سهولة ويُسر في الحركة المرورية لمرتادي تلك المحاور، إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة؛ بما يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مخطط تطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى، موضحاً أن الرؤية العامة تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة طرق بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها، وذلك تخفيفًا على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة، والتي تعاني كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية؛ لرفع الكفاءة المرورية بها.

وأضاف سعد أن نطاق الخدمة الرئيسي للمخطط يتضمن منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بمساحة 16 كم2، وامتدادها في الجزء المحصور بين محور كمال عامر- ترعة الزمر سابقاً- وشارع البحر الأعظم (منطقة المنيب)، وصولًا إلى طريق القاهرة/ أسوان الزراعي، لافتًا إلى أن المخطط أشار إلى الوضع الراهن للطرق الحالية، ومسارات وبدائل المحاور المقترحة؛ لتطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع تناول الموقف الخاص بمشروع تطوير محور 26 يوليو من تقاطعه مع كوبري 6 أكتوبر من الجلاء، وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، موضحًا أنه يهدف إلى حل التكدس المرورى لمحور 26 يوليو في منطقة الاختناق من كوبري 6 أكتوبر وحتى التقاطع مع طريق الإسكندرية الصحراوي (مدينة 6 أكتوبر)، سعيًا لخفض مسافة زمن الرحلة لكل أنواع المركبات وتحقيق سيولة مرورية بعد فصل اتجاهات الحركة؛ مما ينعكس إيجابًا على استهلاك الوقود واقتصاديات التشغيل للمركبات عمومًا.

وكلف رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بإعداد عرض متكامل عن مخططات تطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى، والتكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الأعمال لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الطرق والكباري، فيما يخص الأعمال المتداخلة، مع مشروعات التطوير التي تنفذها الهيئة، خصوصًا أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري.