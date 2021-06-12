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البابا تواضروس: ثلاثة أشياء قدمتها الكنيسة طوال تاريخها

06:15 م السبت 12 يونيو 2021
البابا تواضروس: ثلاثة أشياء قدمتها الكنيسة طوال تاريخها

البابا تواضروس الثاني

(مصراوي):

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن طقس التدشين يتضمن المسحة بزيت الميرون المقدس وتكرار صلاة "كيريي ليسون" أي "يارب ارحم"، مشيرًا إلى أن تدشين الكنيسة يعد ميلادًا جديدًا لها، وأن كنيسة القديسين تحتفل بذكرى تأسيسها وإقامة أول قداس بها منذ 50 عامًا".

وأوضح البابا تواضروس خلال عظته بقداس تدشين كنيسة القديسين في ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها، أن كنيسة القديسين بالإسكندرية اكتسبت شهرة عالمية بما قدمته من شهداء في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مطلع عام 2011.

وتابع البابا، أن الكنيسة قدمت 3 أشياء طوال تاريخها هي: (دموع التوبة، وعرق الجهاد الروحي، ودماء الشهداء).

وواصل، أن الكنيسة جاهدت طوال تاريخها في حفظ الإيمان المستقيم، على مستوى آبائها، وعلى مستوى كل بيت يربي أبناءه على الإيمان القويم ويعلمهم الحياة داخل الكنيسة. ​

البابا تواضروس الثاني زيت الميرون صلاة كيريي ليسون كنيسة القديسين

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