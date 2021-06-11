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ضبط مجوهرات داخل ملابس راكب قادم من لبنان بمطار القاهرة

03:26 م الجمعة 11 يونيو 2021
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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب قطع من المشغولات المرصعة بالأحجار الكريمة، وأكياس صغيرة بها فصوص الألماس، أخفاها راكب عربي الجنسية داخل صديري يرتديه، فور وصوله من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طيران شركة الشرق الأوسط، القادمة من بيروت، استوقف تامر عادل رئيس القسم المعين بالجمارك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، قام محمود عبد النبي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف محمد فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا، ولم يسفر ذلك عن وجود شئ مخالف، قام زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنة مكونة من محمد جمال وياسر إبراهيم ومحمد محمود لتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط فص أبيض وبروش ومسبحة وإسورة مرصعين بفصوص من الأحجار الكريمة والألماس، وأيضا 21 كيس شفاف صغير بداخلهم فصوص وأحجار كريمة بوزن 202 جرام داخل الأكياس، وذلك في جيب سحري بصديري يرتديه الراكب بديلا عن الفانلة الداخلية.

وأمر زكريا حسب الله بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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مطار القاهرة الدولي لبنان المشغولات الأحجار الكريمة مجوهرات بيروت

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