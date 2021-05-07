"شديد الحرارة نهارًا".. الأرصاد تحذر من طقس السبت بالدرجات

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار السبت طقسًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارعلى السواحل الشمالية الشرقية، وأن يسود ليلًا طقس معتدل على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقيةـ وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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