الحجر الصحي يكتشف 6 ركاب هنود مصابين بـ"كورونا" فور وصولهم إلى مطار القاهرة

11:05 م الجمعة 07 مايو 2021
الحجر الصحي يكتشف 6 ركاب هنود مصابين بـ"كورونا" فور وصولهم إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 6 ركاب هنود من الدخول، بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم على رحلتين للخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلتين التي وصلوا عليها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، فصوا 6 ركاب هنود على الجهاز الجديد بالمطار، فور وصولهم عن طريق الخطوط القطرية، وتبين إصابة الركاب بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي أخذوا مسحة منهم ووضعوها على الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق تبين أنهم مصابون بالفيروس، وعلى الفور تم عزلهم في إحدى صالات المطار، وإعادتهم على نفس الرحلتين التي وصلوا عليها.

مطار القاهرة الدولي الحجر الصحي فيروس كورونا كوفيد 19

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