الحكومة: صور بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المتداولة عبر "سوشيال ميديا" غير صحيحة

11:23 ص الجمعة 07 مايو 2021
الحكومة: صور بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المتداولة عبر "سوشيال ميديا" غير صحيحة

الصور المتداولة عبر سوشيال ميديا غير صحيحة

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور تتضمن تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

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الرقم القومي جوازات السفر الشائعات

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