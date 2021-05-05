7 دقائق للتكبيرات و10 للخطبة.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الفطر، بعد قرار لجنة أزمة كورونا بقصرها على المساجد الكبرى فقط.

وأوضح أن الضوابط تتمثل فيما يلي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق .

8. لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة .

10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال .

حافظوا على بيوت الله مفتوحة.. حافظوا على أنفسكم.. التزموا بالإجراءات، حتى يظل العيد فرحة.

وكل عام والجميع بكل خير ومصر وأهلها بكل خير .

ولسماع ومشاهدة بيان وزير الأوقاف بشأن صلاة العيد بالصوت والصورة، اضغط على الرابط التالي: