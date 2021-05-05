هل تغلق الأندية أبوابها أمام الجمهور في التاسعة مساءً؟.. مصدر حكومي يوضح



مصراوي

كشف مصدر حكومي، لمصراوي، أن الأندية تنطبق عليها قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، بالغلق في تمام التاسعة مساء، أسوة بالمحلات والمولات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتم تطبيق هذه القرارات الجديدة، بداية من غد الخميس الموافق 6 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وذلك لمدة أسبوعين.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- تكون مواعيد غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، للحد بصورة كبيرة من التزاحم فيها.

2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

3- تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام، وخلالها غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.

4-حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، خلال هذه المرحلة.

6- يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.