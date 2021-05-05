وفاة محمد سرجاني مخرج برنامج صباح الورد على قناة ten

10:05 ص الأربعاء 05 مايو 2021
وفاة محمد سرجاني مخرج برنامج صباح الورد على قناة ten

محمد سرجاني

كتب- مينا غالي:

توفي صباح اليوم المخرج محمد سرجاني، مخرج برنامج صباح الورد على قناة TeN TV، بعد صراع مع المرض.

وقال زكي القاضي، مدير تحرير برنامج صباح الورد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وفاة المخرج محمد سرجاني، مخرج برنامج صباح الورد على قناة TeN TV.. علطول كانت الكلى تعباه لحد آخر كام أسبوع وبقى لازم يشوفلها حل وعمليات بأرقام كبيرة ودخل المستشفى وعمل العمليات، لكن قضاء الله.. ربنا يرحمك".

محمد سرجاني وفاة محمد سرجاني برنامج صباح الورد قناة Ten المخرج محمد سرجاني

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