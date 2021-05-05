وفاة محمد سرجاني مخرج برنامج صباح الورد على قناة ten
كتب- مينا غالي:
توفي صباح اليوم المخرج محمد سرجاني، مخرج برنامج صباح الورد على قناة TeN TV، بعد صراع مع المرض.
وقال زكي القاضي، مدير تحرير برنامج صباح الورد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وفاة المخرج محمد سرجاني، مخرج برنامج صباح الورد على قناة TeN TV.. علطول كانت الكلى تعباه لحد آخر كام أسبوع وبقى لازم يشوفلها حل وعمليات بأرقام كبيرة ودخل المستشفى وعمل العمليات، لكن قضاء الله.. ربنا يرحمك".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
231803
عدد المصابين
-
173341
عدد المتعافين
-
13591
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان