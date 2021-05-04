تنسيقية شباب الأحزاب تنتقد تعدي الإثيوبين على دير السلطان
كتب- نشأت علي:
انتقد النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيبقية شباب الأحزاب والسياسيين، قيام بعض الإثيوبين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.
وأكد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الإثيوبين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبي علىها مما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك في محاولة لطمس الهوية المصرية في الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.
وأشار إلى أن صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير، مشددا على أن تنسيقية سباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الاثيوبية التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية.
وطالب عزت من السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في ذلك الدير.
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