وزير الإسكان يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
12:23 م الثلاثاء 04 مايو 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل الحدائق المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، والأحياء السكنية.
الخبر التالى:محافظ الجيزة يتابع تلقي طلبات تراخيص البناء الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي جنوب المحافظة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
230713
عدد المصابين
-
172774
عدد المتعافين
-
13531
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان