وزير الإسكان يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل الحدائق المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، والأحياء السكنية.