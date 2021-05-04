وزير الإسكان يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

12:23 م الثلاثاء 04 مايو 2021
وزير الإسكان يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يتفقد المشروعات بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل الحدائق المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، والأحياء السكنية.

عاصم الجزار وزير الإسكان مشروعات العاصمة الإدارية

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