Masrawy logo white

الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. وهذه الظاهرة تقلل الشعور بالحرارة

06:33 م الإثنين 31 مايو 2021
الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. وهذه الظاهرة تقلل الشعور بالحرارة

الأرصاد

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن معظم أنحاء الجمهورية شهد ارتفاعًا كبيرًا، اليوم الاثنين، في درجات الحرارة حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية على القاهرة 38 درجة وأسيوط 44 والأقصر 44.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم أنه سيبدأ التحسن والشعور بطقس أفضل مع دخول الهواء الشمالي الغربي خلال الساعات المقبلة، موضحة أنه من الغد ستنخفض الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

193028978_4387996381235023_8266115146179526688_n

الأرصاد درجات الحرارة الطقس موجة الحر

الخبر التالى:

"مساحته 26 فدانًا وبني في 13 سنة".. شاهد قصر محمد علي باشا بعد التطوير (15 صورة)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. وهذه الظاهرة تقلل الشعور بالحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا