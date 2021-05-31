الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. وهذه الظاهرة تقلل الشعور بالحرارة

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن معظم أنحاء الجمهورية شهد ارتفاعًا كبيرًا، اليوم الاثنين، في درجات الحرارة حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية على القاهرة 38 درجة وأسيوط 44 والأقصر 44.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم أنه سيبدأ التحسن والشعور بطقس أفضل مع دخول الهواء الشمالي الغربي خلال الساعات المقبلة، موضحة أنه من الغد ستنخفض الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.