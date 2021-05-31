"مساحته 26 فدانًا وبني في 13 سنة".. شاهد قصر محمد علي باشا بعد التطوير (15 صورة)

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(مصراوي):

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، مشروع ترميم ورفع كفاءة قصر محمد علي باشا بمنطقة شبرا الخيمة؛ لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للمشروع.

وفيما يلي 14 معلومة عن القصر:

1- يقع القصر على مساحة 26 فدانًا.

2- تم بناؤه في عام 1808م، واستمرت عملية البناء حتى عام 1821.

3- مكون من مبنى كشك الجبلاية الذي يتخذ شكل المستطيل ويتكون من طابق واحد، ومبنى قصر الفسقية.

4- أشرف على التنفيذ مُشيّد عمائره المهندس المعماري ذو الفقار كتخدا.

5- افتتح قصر محمد على باشا بشبرا الخيمة في 2005 بعد انتهاء وزارة الثقافة من ترميمه وتطويره كمركز عالمى للأستضافة المؤتمرات وكبار الزوار وكمزار سياحى وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه.

6- شهد قصر محمد على باشا احداثا تاريخية مهمة في تاريخ مصر الحديثة فهو في حد ذاته تحفة معمارية نادرة علي مستوي العالم خاصة انه جمع في عمارته وفنونه بين العالمين الغربي والإسلامي، ويبلغ عمره 200 عام

7- يعتمد هذا التصميم في جوهره علي الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد، وتتناثر في هذه الحديقة عدة مبان، كل منها يحمل صفات معمارية خاصة.

8- كان أول منشآت هذا القصر هو سراي الإقامة وكان موضعها وسط طريق الكورنيش الحالي وكان ملحقا بها عدة مبان خشبية لموظفي دواوين القصر والحراسة، إضافة إلي مرسي للمراكب علي النيل.

9- في عام 1821 أضيفت إلي حديقة القصر "سراي الفسقية"، التي مازالت باقية حتي الآن.

10- تتكون سراي الفسقية من مبني مستطيل‏ (76‏ مترا ونصف المتر في ‏88‏ مترا ونصف المتر‏).‏

11- التصميم الداخلي للسراي يعتمد على كتلة محورية عبارة عن حوض ماء كبير‏ (61‏ مترا في‏45‏ مترا ونصف المتر‏)، وبعمق‏ 2,5‏ متر‏، مبطن بالرخام المرمر الأبيض.

12- يتوسط الحوض نافورة كبيرة محمولة علي تماثيل لتماسيح ضخمة ينبثق الماء من أفواهها‏.

13- في أركان الحوض أربع نافورات ركنية‏، ويلتف حول حوض الفسقية رواق يطل علي الحوض ببواكي من أعمدة رخامية يبلغ عددها مائة عمود‏.

14- بعد ذلك بعدة سنوات أضيفت إلي حديقة القصر "سراي الجبلاية" الباقية هي الأخرى حتي الآن.

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