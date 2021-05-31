وفد أمني روسي يتفقد مطارَي الغردقة وشرم الشيخ قبل بدء وصول الرحلات

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بـ"الطيران المدني"، إن وفدًا أمنيًّا روسيًّا بدأ جولة تفتيش جديدة، اليوم الإثنين، في مطارَي شرم الشيخ والغردقة الدوليَّين، وذلك ضمن جولات الوفود الروسية لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار مساعي الدولتَين لإنهاء فترة التعليق التي دامت أكثر من 5 سنوات؛ خصوصًا بعد اتفاق رئيسَي البلدَين منذ عدة أسابيع على الاستئناف الكامل للطيران بين البلدَين؛ بما فيه المنتجعات المصرية.

وأضافت المصادر: وصل الوفد الروسي إلى القاهرة مساء أمس الأحد، على رحلة خطوط إيرفلوت الروسية، قادمًا من العاصمة موسكو، وانقسم إلى فريقَين؛ أحدهما توجه إلى مطار شرم الشيخ، والآخر إلى مطار الغردقة لبدء التفتيش، ومتوقع أن يكون هو التفتيش الأخير قبل استئناف الرحلات الجوية، الذي أعطى رئيسا البلدين السيسي وبوتين شارة الضوء الأخضر لتشغيله باتفاقهما رسميًّا على ذلك، قبل عدة أسابيع.

ونوهت المصادر بأنه من المتوقع أن تشمل جولة الوفد الروسي الاطلاع على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، بكل من مطارَي شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى مراجعة تنفيذ الملاحظات الطفيفة التي سجلها الوفد الأخير، الذي زار المطارين في فبراير الماضي، وتفقد أيضًا حينها إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من وجود رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت المصادر: تشمل جولة الوفد الروسي أيضًا تفقد عمليات نقل حقائب الركاب داخل المطارين، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، بالإضافة إلى تفقد تأمين أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، ومتابعة أداء مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية منظومة السيور.

واستطردت المصادر: يستمر تفتيش الوفد الروسي على مطارَي شرم الشيخ والغردقة 4 أيام، يلتقي خلالها أيضًا مسؤولي وزارة الطيران المدني بالقاهرة، ثم يغادر الوفد مجدداً، مع نهاية الأسبوع الجاري، عائدًا إلى موسكو بعد إنهاء جولته المنتظر أن يتبعها رفع تقرير نهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا؛ لاتخاذ قرار بشأن استئناف الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية.