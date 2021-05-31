برلماني للحكومة: ما أسباب تأخر صدور لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية؟

كتب- نشأت علي:

توجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية.

وقال أبو العلا خلال بيان له اليوم الإثنين: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم "33 مكرر"، الصادر في 22 أغسطس سنة 2017، قانون رقم 206 لسنة 2017؛ بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، أي قبل ٤ سنوات تقريبًا، وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.

وتساءل النائب: لماذا كل هذا التأخير؟ خصوصًا في الوقت الذي امتلأت فيه القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بالإعلانات المضللة والتي تستغل حاجة بعض المواطنين إلى العلاج.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بهذا الشكل يعني أن هناك مزيدًا من الإعلانات المزيفة والمضللة، حيث إن أغلب القنوات الفضائية تعلن عن منتجات طبية لا علاقة لها إطلاقًا بالعلم أو الطب؛ بل إنها تتسبب في كوارث صحية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتخسيس وعلاج بعض الأمراض؛ مثل آلام العظام، وغيرها.



وأشار أبو العلا إلى أن بعض الإعلانات عن المنتجات الطبية تدَّعي أن نوعًا معينًا من الأدوية يشفي كل الأمراض بالمخالفة لكل ما استقرت عليه علوم الطب والعلاج.

وأوضح النائب أن فلسفة القانون الذي مر على صدوره 4 سنوات تقريبًا كانت تستهدف التصدي بحزم للفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية؛ حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب؛ مما يؤدي إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها.

وأشار أبو العلا إلى أن القانون يستهدف أيضًا تلافي ضعف العقوبات، وتراخي الرقابة الذي أدى إلى انتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين؛ ما يعرضهم إلى مشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

وتساءل أبو العلا: لماذا التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؟ وهل هناك موعد محدد سيتم إصدارها لمواجهة هذه الفوضى؟