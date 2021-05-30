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بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون خطة التنمية

11:15 ص الأحد 30 مايو 2021
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون خطة التنمية

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 – 2019- 2021- 2022.

ويأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع خطة التنمية والذي ألقت بيانه أمام جلسة البرلمان، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ومن المقرر بعد مناقشة مشروع الخطة والموافقة عليه، سيتم إحالته لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره قبل 1 يوليو 2021 بداية السنة المالية الجديدة.

مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون خطة التنمية

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