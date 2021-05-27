Masrawy logo white

برلماني يكشف لـ"مصراوي" أجندة جلسة الشيوخ الأسبوع المقبل

09:04 م الخميس 27 مايو 2021
برلماني يكشف لـ"مصراوي" أجندة جلسة الشيوخ الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ

مصراوي:

كشف النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل لخطة التنمية المستدامة التي أرسلت للمجلس في مشروع قانون، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأنه ومن المرتقب أن يعرضه مقرر اللجنة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إلى أن اللجنة عقدت هذه اجتماعات شملت مناقشات موسعة في هذا الصدد، ومن المرتقب عرضها على البرلمان عقب الانتهاء من إقرارها بمجلس الشيوخ.

كانت الحكومة أرسلت مشروع قانون الخطة، وانفرد بنشره مصراوي أوائل الشهر الجاري قبل عرضه على البرلمان.

مجلس الشيوخ أجندة جلسة الشيوخ محمود سامي خطة التنمية المستدامة

الخبر التالى:

وفد الهلال الأحمر المصري يزور قطاع غزة لتقديم الدعم والمساندة لـ"الهلال الفلسطيني" (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

257275

إجمالي الإصابات

14850

إجمالي الوفيات

188567

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 الإسماعيلي.. بنشرقي يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا