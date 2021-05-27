مصر ترسل مساعدات تونسية عاجلة للأشقاء في فلسطين عبر معبر رفح البري

كتب- محمد سامي:

استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة المقدمة من الجمهورية التونسية للأشقاء في دولة فلسطين ونقلها عبر معبر رفح البري.

تأتي تلك المساعدات تأكيدًا للدور المصري المحوري والداعم لأشقائها من الدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطيني الشقيق.