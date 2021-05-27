وزير التموين: إعلان نتائج دراسة سعر تكلفة الزيت التمويني قريبا

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري حاليا عمل دراسة حول سعر تكلفة إنتاج الزيت التمويني، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير الزيت التمويني للمواطنين بأسعار مناسبة مع مراعاة المتغيرات الخارجية.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة بورسعيد، أن هناك زيادة في السعر العالمي للزيوت بواقع 44 %، وهو ما يتطلب في البحث عن إيجاد بدائل لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، منوها بأنه يتم استيراد أكثر من 97٪ من الزيوت الخام.

وأضاف المصيلحي، أن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، لافتا إلى أن أزمة مصر تكمن في توافر البذور الزيتية، حيث تمتلك مصر العديد من مصانع التكرير، لافتا إلى أنه تم تشجيع القطاع الخاص إنشاء معاصر في الفترة الماضية حتى أصبح لدينا طاقة عصر تغطي احتياجات جمهورية مصر العربية بالكامل.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بشراء بذور عباد الشمس من المزارعين بسعر 10 آلاف و500 جنيه للطن، بالإضافة إلى تشجيع زراعة الفول الصويا وشراء الطن بسعر 8 آلاف و500 جنيه.

وأوضح المصيلحي: سنعمل على زيادة المساحة المنزرعة في السودان بالمحاصيل الزيتية لصالح مصر مقابل حصولهم على محاصيل مصرية.

وشدد المصيلحي على أهمية زيادة المعروض من السلع وزيادة شبكات ومنافذ التوزيع في المحافظات، وزيادة مساحة الصهاريج الخاصة بتخزين الزيوت الخام من فول الصويا والعباد.​