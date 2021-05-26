حدث في 8 ساعات| مباحثات مصرية أمريكية حول سد النهضة وخدمة جديدة بشأن لقاح كورونا
كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث استقبل السيسي وزير الخارجية الأمريكي، والحكومة توضح خطة رفع الأعباء التصديرية، الإسكان تعلن موعد تسليم شقق العاملين بالدولة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي
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