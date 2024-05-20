اجتماع لـ "اتصالات" اليوم النواب لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن "أوبر"

كتب - نشأت علي:

أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مهما مع مسئولي شركة أوبر لنقل الركاب بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي جهاز تنظيم النقل الذكي بوزارة النقل وعدد كبير من مسئولي الحكومة، والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكي.

وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أن هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومه محكمة، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم سيشهد قرارات حاسمة تنظم عمل شركات النقل الذكي وعلى رأسها أوبر وغيرها.

ولفت بدوي إلى أن البرلمان حريص على إقرار قواعد تحافظ على المواطنين وأبنائنا وبناتنا، وهي مسئولية أقسمنا على الحفاظ عليها، ولن يترك أمر دون ضابط أو محاسبة طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التي تبرمها الدولة المصرية، بكل ما جاء فيها