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BBC

الحرارة شديدة.. 25 صورة ترصد شوارع القاهرة في ظل الموجة الحارة

02:55 م الإثنين 20 مايو 2024
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كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

تشهد محافظة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة على مختلف المناطق.

ورصدت عدسة "مصراوي" أجواء الموجة شديدة الحرارة اليوم في شوارع وميادين القاهرة.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 41 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع.

الموجة الحارة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية
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