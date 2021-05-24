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وزير الخارجية القطري يصل إلى مطار القاهرة

07:04 م الإثنين 24 مايو 2021
وزير الخارجية القطري يصل إلى مطار القاهرة

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثا

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية قطر، على رأس وفد بطائرة خاصة، في زيارة للبلاد تستغرق يومين في إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات.

واستقبل الضيف السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير إبراهيم السهلاوي سفير قطر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في استقبال نائب رئيس الوزراء القطري بمطار القاهرة، الذي يلتقي مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر، وعودتها إلى طبيعتها قبل تعليق العلاقات بين البلدين منتصف عام 2017، إلى جانب استعراض آخر التطورات بالمنطقة وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا.

وزير الخارجية القطري مطار القاهرة الدولي قطر سامح شكرى

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