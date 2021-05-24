حدث ليلا| تفاصيل جديدة بشأن الفطر الأسود وعلاجه.. والمالية تعلن العلاوة السنوية للموظفين

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-زيادة يوليو.. وزير المالية يعلن العلاوة السنوية للموظفين (250 جنيها حد أدنى)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيهًا، وليس الحد الأدنى المحدد.

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​-بعد إقرار "النواب".. ننشر أبرز تعديلات ومهام قانون "تحيا مصر "

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015، بإنشاء صندوق "تحيا مصر".

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-"صدمة مائية".. وزير الري يكشف نتيجة الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن رئيس الكونغو زار مصر وإثيوبيا والسودان بنفسه من أجل استطلاع رؤى الدول الثلاث حول السد الإثيوبي، كما أن محاولاته جادة كونه زار الدول بنفسه، لكن لم يبلور مقترحًا يمكن الحوار حوله أو يكون هناك مقترح يمكن التجاوب معه.

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-هاني الناظر: في مصر لا يوجد فطر "أبيض ولا أسود"

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن "الفطر الأسود" ليس له أي علاقة بفيروس كورونا، ولكن لديه علاقة بأشياء أخرى كوجود نقص في المناعة لدى المرضى كمرضى الإيدز: "الناس فاكرة أن أي واحد عنده مشكلة في المناعة هيجيله الفطر الأسود، دي حالة نادرة ومش شرط أنه يحدث، وممكن يحدث للي بياخدوا مضادات حيوية بكميات كبيرة في فترات طويلة".

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-بالفيديو.. مؤسس مركز السموم بالقصر العيني يكشف كافة تفاصيل "الفطر الأسود"

كشف الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، واستشاري الأمراض الصدرية، تفاصيل مرض الفطر الأسود، كما أوضح عددًا من الأخطاء الشائعة المنتشرة حول المرض.

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-المبعوث الأمريكي لم يُقدم جديد.. 5 تصريحات لوزير الري حول سد النهضة

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المُذاع علي قناةon، تفاصيل مصير المفاوضات وتأثير الملء الثاني على مصر حال حدوثه.

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​-برلماني يطالب برفع الحد الأدنى للعلاوة إلى 120 جنيهًا

طالب النائب طارق السيد، أثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الجديدة من أول يوليو، برفع الحد الأدنى للعلاوة إلى 120 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا فقط.

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-براتب يصل لـ6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن 1300 فرصة عمل في القاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 1300 فرصة عمل للذكور والإناث، بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل لـ6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

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-بالأرقام.. "زراعة البرلمان" توافق على موازنة قطاعات وزارة الزراعة للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضي الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.

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-الانخفاض يعود.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186678 حالة حتى اليوم.

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-وزير الشباب والرياضة الروسي يزور مجمع الأديان (صور)

استقبلت مساء اليوم الأحد منطقة مجمع الأديان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأوليج ماتيتسين وزير الشباب والرياضة الروسي، حيث قاما بجولة سياحية شملت الكنيسة المعلقة، وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبي سرجة.

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-وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة "DMG" لإنشاء أكبر مسبك للصناعات الهندسية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة "D M G MORI" الألمانية، لمناقشة محاور التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات اجزاء الزهر لماكينات CNC، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور محمود على وكيل الشركة بمصر والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

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-"عين شمس والألف مسكن وشيراتون".. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (شارع عين شمس ومتفرعاته - شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته - شارع سليم الأول ومتفرعاته - شارع الزهراء ومتفرعاته - شارع العشرين ومتفرعاته - شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته - شارع أحمد عصمت ومتفرعاته - شارع أحمد عرابي ومتفرعاته - شارع إبراهيم عبدالرازق - الألف مسكن - منطقة الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي)، من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

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-"فيصل والهرم وبولاق".. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة انقطاع المياه عن مناطق: (شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الأخضر بحري وقبلي – حي بولاق الدكرور – المنشية – غطاطي – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل) من الساعة 8 مساء يوم الاثنين الموافق 25 مايو وحتى الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء.

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-"الأطباء" تناشد رئيس الوزراء والنواب التدخل لحل أزمة تكليف 2021

أصدر مجلس نقابة الأطباء، قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة 2021، والعمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات.

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-لقاح كورونا| رئيس "فاكسيرا": نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة بالتعاون مع الصين

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن تصنيع لقاح كورونا في مصر يعتبر خطوة جيدة، مضيفة أن هناك تعاونًا مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج وتصنيع لقاحات كورونا في مصر.

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-مجلة أمريكية: مصر تشهد طفرة إعمار ضخمة في القلب منها العاصمة الإدارية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن ما نشرته مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، حيث أكدت أن مصر، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 103 ملايين نسمة، يشهد طفرة إعمار ضخمة، في القلب منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذي يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة.

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-بعد الموافقة النهائية لـ"النواب".. ننشر تعديلات قانون الكهرباء

‫وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًّا على تعديل قانون الكهرباء.

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-يؤدي لاستئصال العين.. أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل جديدة بشأن الفطر الأسود وعلاجه

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن مرض الفطر الأسود تسببه عدوى فطرية، وهو موجود من قديم الأزل ولكنه كان يسجل إصابات قليلة فيما مضى.

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-مجلس النواب يوافق نهائيا على 6 مشروعات قوانين.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا على 6 مشروعات بقوانين وقوفا، وهم: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.​

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-تُصرف شهريًّا.. مجلس النواب يوافق على منحة لموظفي قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على إقرار منحة خاصة تصرف شهريًّا للعاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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-"التعاون الدولي" و"التنمية الإفريقي" يوقعان اتفاقية لتزويد السكك الحديدية بـ"التحكم الآلي الأوروبي"

وقَّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 145 مليون يورو؛ للمساهمة في مشروع تطوير سكك حديد مصر (Egypt National Railway Modernization Project) .

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-"الأضخم في العالم".. السيسي يطلع على عرض لجميع محاور مشروع تطوير قرى الريف

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤوليين عن مبادرة "حياة كريمة".

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-الحكومة تطلق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بعد نجاح المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي الشامل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.

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-3000 طن.. قافلة صندوق تحيا مصر تصل ميناء رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة

أعلن صندوق تحيا مصر، وصول قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية، محطتها الأخيرة في ميناء رفح البري، استعدادا للعبور إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

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