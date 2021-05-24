الموافقة على العلاوة وبيان بشأن "الفطر الأسود".. أبرز قرارات برلمان الأحد
(مصراوي):
شهدت جلسة البرلمان عددًا من المناقشات المهمة، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من القوانين. في التقرير التالي نستعرض أهم أحداث برلمان الأحد.
- 13 %.. مجلس النواب يوافق على علاوة خاصة بنسبة من الأجر الأساسي للموظفين
- بعد موافقة "النواب" عليها نهائيا.. ما اختصاصات بوابة العمرة والتأشيرات؟
- "نقل النواب" تؤجل مناقشة موازنه ميناء الإسكندرية للأربعاء
- تصل إلى 400 جنيه.. "النواب" يوافق مبدئيًّا على قانون علاوة الموظفين
- التطبيق أول يوليو.. "النواب" يوافق نهائيًّا على العلاوة الدورية للموظفين
- برلمانيون يطالبون بضم موظفي القطاع الخاص إلى العلاوة.. وجبالي: حقوق المتقاعدين محفوظة
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- "خطة النواب" تطالب بتوضيح أسباب انخفاض إيرادات موازنة ديوان عام الكهرباء الجديدة
- تُصرف شهريًّا.. مجلس النواب يوافق على منحة لموظفي قطاع الأعمال
- بأكثر من 108 مليارات جنيه.. متحدث "المالية" للنواب: استيفاء النسب الدستورية بموازنة الصحة
- إهمال شديد.. "نقل النواب" تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثلي "التخطيط" للبرلمان
- "نقل النواب" توافق على موازنة "قناة السويس" لعام 2020/2021
- "اتصالات النواب" توافق مبدئيًا على مشروع قانون "تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية"
- 4 توصيات برلمانية بشأن موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب
- رئيس "الوطنية للتدريب": لم يتم استثناء أحد من قواعد الالتحاق بالأكاديمية منذ انطلاقها
- "رياضة النواب": الأكاديمية الوطنية للتدريب سطرت إنجازاتها بحروف من ذهب
- بعد إقرار "النواب".. ننشر أبرز تعديلات ومهام قانون "تحيا مصر "
- 4 ملايين جنيه "بدل تغذية" لعمال استاد القاهرة تثير الجدل في البرلمان
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