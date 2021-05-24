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​الموافقة على العلاوة وبيان بشأن "الفطر الأسود".. أبرز قرارات برلمان الأحد

12:00 م الإثنين 24 مايو 2021
​الموافقة على العلاوة وبيان بشأن "الفطر الأسود".. أبرز قرارات برلمان الأحد

مجلس النواب

(مصراوي):

شهدت جلسة البرلمان عددًا من المناقشات المهمة، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من القوانين. في التقرير التالي نستعرض أهم أحداث برلمان الأحد.

- 13 %.. مجلس النواب يوافق على علاوة خاصة بنسبة من الأجر الأساسي للموظفين

- بعد موافقة "النواب" عليها نهائيا.. ما اختصاصات بوابة العمرة والتأشيرات؟

- "نقل النواب" تؤجل مناقشة موازنه ميناء الإسكندرية للأربعاء

- تصل إلى 400 جنيه.. "النواب" يوافق مبدئيًّا على قانون علاوة الموظفين

- التطبيق أول يوليو.. "النواب" يوافق نهائيًّا على العلاوة الدورية للموظفين

- برلمانيون يطالبون بضم موظفي القطاع الخاص إلى العلاوة.. وجبالي: حقوق المتقاعدين محفوظة

- بيان من رئيس "صحة النواب" بشأن مرض "الفطر الأسود" في مصر

- "خطة النواب" تطالب بتوضيح أسباب انخفاض إيرادات موازنة ديوان عام الكهرباء الجديدة

- تُصرف شهريًّا.. مجلس النواب يوافق على منحة لموظفي قطاع الأعمال

- ​بأكثر من 108 مليارات جنيه.. متحدث "المالية" للنواب: استيفاء النسب الدستورية بموازنة الصحة

- ​إهمال شديد.. "نقل النواب" تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثلي "التخطيط" للبرلمان

- "نقل النواب" توافق على موازنة "قناة السويس" لعام 2020/2021

- "اتصالات النواب" توافق مبدئيًا على مشروع قانون "تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية"

- 4 توصيات برلمانية بشأن موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب

- رئيس "الوطنية للتدريب": لم يتم استثناء أحد من قواعد الالتحاق بالأكاديمية منذ انطلاقها

- ​"رياضة النواب": الأكاديمية الوطنية للتدريب سطرت إنجازاتها بحروف من ذهب

- ​بعد إقرار "النواب".. ننشر أبرز تعديلات ومهام قانون "تحيا مصر "

- 4 ملايين جنيه "بدل تغذية" لعمال استاد القاهرة تثير الجدل في البرلمان

مجلس النواب البرلمان الفطر الأسود العلاوة فيروس كورونا كوفيد 19 الأجر الأساسي للموظفين

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