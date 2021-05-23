﻿4 ملايين جنيه "بدل تغذية" لعمال استاد القاهرة تثير الجدل في البرلمان

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، توجيه انتقادات لمسئولي هيئة استاد القاهرة، بسبب تحقيق الهيئة خسائر متتالية رغم تحويلها لهيئة اقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية منذ عامين ونصف.

ووجهت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة تساؤلات لمسئولي هيئة الاستاد، عن أسباب استمرار الخسائر رغم إنفاق أموال طائلة على عملية تطوير، ما دفع عمر بلبع عضو مجلس إدارة هيئة الاستاد، للتعقيب على حديثها مؤكدًا أن السبب الرئيسي في تحقيق الهيئة خسائر بلغت العام الماضي 16 مليون، والعام الحالي 32 مليون جنيه يعود إلى جائحة كورونا فضلًا عن عدم عودة الجماهير للملاعب، لافتًا إلى أن التطوير أيضًا سبب في تلك الخسائر حيث إنه كلما زاد التطوير زادت أعمال الصيانة وتعيين العمالة.

وأشار إلى أن هناك دول أحجمت عن السفر بعد ظهور كورونا، ما جعل عوائد الاستاد منخفضة، وهو ما عقبت عليه النائبة بقولها: "إذا كان عودة الجمهور هو الشماعة فيجب على الهيئة وقف أي أوجه صرف لحين عودة الجماهير".

وقال رئيس لجنة الشباب، إن هيئة استاد القاهرة كان أمامها فرصة تاريخية لتحقيق استثمارات كبيرة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتحويلها إلى هيئة اقتصادية، ولكن الوضع لم يتغير منذ عام 2016 مؤكدًا أنه سيتم توجيه خطاب لهيئة استاد القاهرة لعرض خطة كاملة للتطوير خلال شهر.

وانتقدت النائبة آية مدني، تخصيص 4 ملايين جنيه ضمن موازنة استاد القاهرة بدل تغذية للعاملين، وهو ما رد عليه مسئولي الاستاد بأنه يتم تخصيص 50 جنيهًا بدل وجبة للعامل الذي يشارك في أي بطولة يتم تنظيمها في الاستاد، ويتم خصم ضرائب منها وتصل في النهاية إلى 47 جنيهًا.

كما انتقدت "مدني" تخصيص مبالغ مالية في الموازنة تحت بند تكلفة شراء ملابس وهو ما عقب عليه مسئولي الهيئة بإلغاء ذلك البند لحين تحقيق أرباح، كما طالبت بتعديل مسمى "كافية اوتيل الاستاد" خاصة أن الاسم تقليد لمسمى مقهى آخر شهير وأعلن المديري التنفيذي لهيئة الاستاد تعديل الاسم فورًا.

ووجّه النائب حازم إمام تساؤلًا لمسئولي هيئة الاستاد قائلًا: ما هي خطتكم للقضاء على العجز في الموازنة؟ ومتى ستحققون أرباح؟، وواصل لماذا لا تستغلون المساحات غير المستغلة في الاستاذ بإقامة نادي اجتماعي وعمل عضويات، خاصة أن ذلك سيحقق مليارات في سنة واحدة.

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