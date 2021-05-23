"صدمة مائية".. وزير الري يكشف نتيجة الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن رئيس الكونغو زار مصر وإثيوبيا والسودان بنفسه من أجل استطلاع رؤى الدول الثلاث حول السد الإثيوبي، كما أن محاولاته جادة كونه زار الدول بنفسه، لكن لم يبلور مقترحًا يمكن الحوار حوله أو يكون هناك مقترح يمكن التجاوب معه.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الملء الثاني للسد الإثيوبي بدون التوصل إلى اتفاق سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان، شارحًا: "يعني لو بيجيلك مرتب كل شهر 100 جنيه، وحصل متغيرات واتخصم منه 27 جنيه، هل ده بالنسبة ليكي مش صدمة؟".

وتابع: "ده اللي بيحصل لأن السد الإثيوبي هيحجز 27% من المياه، يعني 27% من المرتب، فلو انتي عندك حساب في البنك أو عاملة حسابك أو محوشة قرشين برضوا لن تقبلي بهذا الأمر، فبتكون صدمة إلا لو انتي عرفتي قبليها بفترة ومضيتي اتفاقيات وإقرارات أن هيبقى فيه تعاون عشان يخفف من هذه الصدمة".